ИА «Ореанда-Новости». 24 августа во время празднования Дня независимости Украины, президент страны Пётр Порошенко выступил на военном параде. Он цитировал «Марш украинских националистов» и допустил ошибку — перепутал слова в одной из строчек. Публичное выступление Порошенко транслировали украинские телеканалы.



Пётр Порошенко зачитал четыре строчки из гимна Организации украинских националистов (ОУН). Деятельность ОУН запрещена в России.​ Это произведение в 1932 году утвердили гимном организации.

Глава государства перепутал слова в строчке «Кормил нас гнев и злость на врагов», начав ее со слова «взрастил».

Так как Порошенко прочитал текст в отличной от канонической редакции, это дало повод многим изданиям написать, что президент ошибся. Однако Порошенко процитировал версию текста, которую взяли за основу для адаптации современные украинские музыканты Олег Скрипка и Иван Леньо, они исполняют это произведение именно в той версии, которую озвучил Порошенко.

Также на параде впервые официально прозвучало новое воинское приветствие: националистический лозунг «Слава Украине!» и ответ на него «Героям слава!» заменил традиционные «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю!».

Выступая на параде, украинский президент в очередной раз назвал главной задачей Украины «окончательный и необратимый разрыв» всех связей с Россией, назвав эти связи оковами.

«Мы разрываем все оковы, связывающие нас с Российской империей и СССР. Сделать независимость необратимой, Украину — большой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния — главная задача нашего поколения. Это — задача общества и выбранной им власти», — заявил на параде Пётр Порошенко.

Также Порошенко заявил о том, что Украине необходимо «разрубить последний узел» – покончить с существованием на своей территории церкви, которая «освящает гибридную войну» России против Украины.