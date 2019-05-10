ИА «Ореанда-Новости». В ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель действующий президент Украины Петр Порошенко призвал Германию поддержать усиление санкций против России из-за решения выдавать по упрощённой схеме российские паспорта жителям Донбасса.

Ранее Путин пояснил, что новый закон носит гуманитарный характер, чтобы улучшить ситуацию с правами жителей данных территорий.

В пятницу пресс-службы президента Украины сообщили, что Порошенко попросил у Берлина ужесточения санкций по отношению к России. Меркель в ответ заверила Порошенко, что в центре внимания стран ЕС и Германии будет оставаться Украина. Она выразила надежду, что новый президент и руководство страны будет придерживаться ранее обозначенной внешней политики в отношении ЕС и украинско-германского партнёрства.