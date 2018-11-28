ИА «Ореанда-Новости». Со слов украинского президента Петра Порошенко, Украине угрожает «полномасштабная война» с Россией. С таким заявлением Порошенко выступил во время интервью с украинским телеканалом.

Порошенко сообщил, что по данным украинской разведки, вблизи украинских границ сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки. Это, по мнению президента, подтверждает его слова.

Пётр Порошенко также сообщил, что введение военного положения после инцидента в Керченском проливе необходимо было для того, чтобы «обеспечить украинские вооруженные силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения».

"И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", — добавил украинский президент, отметив, что на основании именно этого было решено ввести военное положение.

Юрий Швыткин замглавы комитета Госдумы по обороне, прокомментировал слова украинского лидера. Он считает, что они направлены на то, чтобы отвлечь внимание населения от предвыборной кампании, так как президент понимает, что он является «практически неизбираемым кандидатом».

Швыткин выразил мнение, что президент Украины «фактически объявил войну своему собственному народу, введя военное положение» в стране.

Также в интервью украинскому телеканалу Порошенко рассказал украинцам, как жить при военном положении, которое будет длится 30 дней.

С его слов, никаких ограничений конституционных прав граждан во время военного положения нет и применяться не будет, «если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил на востоке и в аннексированном Крыму».

Он также подчеркнул, что для украинцев не будет никаких ограничений на поездки, в том числе за границу, однако «для российских граждан эти ограничения будут введены».

27 ноября посольство России в Киеве направило властям Украины запрос на объяснение ситуации, почему россиян массово не пропустили на территорию Украины – 47 человек вылетели из Минска, но им пришлось вернуться.

Порошенко объяснил, что эта мера оправдана, поскольку не стоит создавать безвизовый режим для тех россиян, которые могут стать «дополнением к пятой колонне, которая и так здесь работает».