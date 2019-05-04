ИА «Ореанда-Новости». По мнению проигравшего на выборах президента Украины Петра Порошенко, украинский паспорт превосходит российский в мировом рейтинге. Политик отметил, что украинский документ поднялся в мировом рейтинге влиятельности и опережает российский.

Порошенко указал на рейтинг Passport Index текущего года, согласно которому украинский паспорт даёт возможность въезда в 133 страны. Он выразил гордость, что украинцам удалось укрепить статус своего гражданства.

Рейтинг Passport Index 2019 составлен на основе количества стран, которые может посетить гражданин государства без визы. Россияне могут посетить без визы 117 стран, украинцы – 133.