Встреча с жителями района состоялась в школьном учебном заведении, расположенным на Кантемировской улице.

По информации, предоставленной главой Выборгского района Валерием Гарнецом, некоторые поручения, данные местной администрации градоначальником выполнены с опережением. В качестве примера Гарнец привел введённую недавно в эксплуатацию новую стоматологическую клинику, детскую поликлинику и аптечный пункт. Эти объекты в настоящее время расположены на территории нового жилого комплекса. Кроме того, здесь закончено строительство автобусной остановки, установлен светофор.

Поручение Александра Беглова организовать подход к школе на улице Руднёва, который отвечал бы безопасности участников дорожного движения, был также проработан. Поэтический бульвар обзавёлся асфальтированной дорожкой и переходом. Автобус, курсирующий по маршруту №104, сократил свой интервал движения – теперь общественный транспорт ходит каждые пятнадцать минут. Ещё одним нововведением в Выборгском районе стало появление дополнительного автобусного средства на линии.

По словам главы администрации Выборгского района, здесь наблюдается активный рост продаж жилых помещений. Открытие школы и детского сада помогло улучшить ситуацию с нехваткой объектов социальной направленности.

Александр Беглов в своей речи привёл следующее количество объектов социальной инфраструктуры. Для эффективного обслуживания нужд жителей города Санкт-Петербурга необходимо построить пятьдесят три поликлиники, восемьдесят четыре школьных образовательных учреждения и сто шестьдесят девять дошкольных образовательных учреждений.