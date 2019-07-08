ИА "Ореанда-Новости" Новый столичный парк развлечений под названием «Остров мечты» может ежегодно принять около пятидесяти миллионов посетителей. Впервые увидеть парк смогут зрители уже в конце этого года.

По информации, предоставленной заместителем мэра города Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Маратом Хуснуллиным, данный парк станет крупнейшим европейским тематическим парком под крышей. Парк, расположенный в Нагатинской пойме, станет местом притяжения около полумиллиона человек в год, заключил Марат Хуснуллин.

На одной крытой территории будут собраны 27 объектов для развлечения посетителей. Среди них аттракционы, магазины, пункты общественного питания, гостиницы и даже яхт-клуб. Создатели этого проекта намерены привлечь порядка семи с половиной тысяч человек в качестве сотрудников парка. Общая площадь парка вместе с ландшафтной зоной составляет около ста гектаров земли.

Строительство «Острова мечты» запланировано двумя очередями. Первую из них планируют открыть уже в конце текущего года. В этой части комплекса развлечений расположены аттракционы, торговая галерея, ландшафтный парк, кинотеатр и концертный зал. Открытие второй части парка запланировано на начало 2021 года.

По словам мэра города Москвы Сергея Собянина, данный парк развлечений станет подарком для столичных зрителей и новой туристической точкой на карте столицы. Добраться до самого парка не составит большого труда, он оснащён современной инфраструктурой. Напомним, что сегодня Сергей Собянин присутствовал при открытии надземного перехода с траволатами, соединяющего парк развлечений «Остров мечты» со станцией метрополитена «Технопарк». Также авторами проекта запланировано ещё несколько подъездных путей к парку для большего удобства и комфорта.