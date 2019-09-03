ИА «Ореанда-Новости». Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».



Руководитель комиссии Василий Пискарёв рассказал, что дипломат сам заявил о желании встретиться и дать необходимые пояснения. Пискарёв отметил, что надеется, что рассчитывает, что дату заседания назначат в ближайшее время.



На заседании российские парламентарии будут задавать вопросы, «связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела России».