03.09.2019, 18:52
Посла США пригласили в Госдуму из-за «вмешательства в дела РФ»
ИА «Ореанда-Новости». Посла США в России Джона Хантсмана пригласили на заседание думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, пишет «МК».
Руководитель комиссии Василий Пискарёв рассказал, что дипломат сам заявил о желании встретиться и дать необходимые пояснения. Пискарёв отметил, что надеется, что рассчитывает, что дату заседания назначат в ближайшее время.
На заседании российские парламентарии будут задавать вопросы, «связанные с вмешательством посольства США во внутренние дела России».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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