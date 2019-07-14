14.07.2019, 09:09
После лесных пожаров в Красноярске зафиксировано загрязнение воздуха
ИА «Ореанда-Новости» В Красноярске специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в атмосфере повышенное содержание вредных веществ, причиной тому стали лесные пожары.
При этом в воздухе не было обнаружено превышение гигиенических норм содержания аммиака, сероводорода, оксида углерода и азота, диоксида азота и серы.
Ранее сообщалось, что Красноярск и несколько районов накрыло смогом от лесных пожаров, который продержится в городе несколько дней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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