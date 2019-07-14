ИА «Ореанда-Новости» В Красноярске специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в атмосфере повышенное содержание вредных веществ, причиной тому стали лесные пожары.

При этом в воздухе не было обнаружено превышение гигиенических норм содержания аммиака, сероводорода, оксида углерода и азота, диоксида азота и серы.

Ранее сообщалось, что Красноярск и несколько районов накрыло смогом от лесных пожаров, который продержится в городе несколько дней.