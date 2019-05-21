21.05.2019, 18:05
После массового отравления посетителей суши-бара в Энгельсе заведено дело
ИА «Ореанда-Новости» В городе Энгельс Саратовской области после отравления восьми посетителей суши-бара Роспотребнадзор завёл административное дело в отношении владельца заведения. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее восемь гостей кафе «Япошка» попали в больницу с кишечной инфекцией после употребления ролов. В числе отравившихся трое детей, отмечается, что в больнице на лечении остаются ещё пять человек, их состояние удовлетворительное. Дело в отношении владельца заведения передано в суд, работа суши-бара временно приостановлена.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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