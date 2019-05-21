ИА «Ореанда-Новости» В городе Энгельс Саратовской области после отравления восьми посетителей суши-бара Роспотребнадзор завёл административное дело в отношении владельца заведения. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее восемь гостей кафе «Япошка» попали в больницу с кишечной инфекцией после употребления ролов. В числе отравившихся трое детей, отмечается, что в больнице на лечении остаются ещё пять человек, их состояние удовлетворительное. Дело в отношении владельца заведения передано в суд, работа суши-бара временно приостановлена.