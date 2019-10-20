Напомним, что спасатели министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Тюменской области к настоящему времени пожар ликвидировали.

Роспотребнадзор замерит концентрацию вредных для здоровья людей и окружающей среды веществ. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы регионального управления министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, ликвидация очага возгорания затруднялась тем, что продукты горения обладали токсичными свойствами. Это привело к тому, что спасатели вынуждены были работать в средствах защиты органов дыхания. В сообщении ведомства также уточнили, что при организации службы, направленной против газа и дыма, было создано четыре звена. Также стало известно, что воздух разнёс дым с места пожара в сторону городского района Зарека, однако, большая часть всё же прошлась по краю города Тюмени.

Напомним, что пожар на заводе под названием «Полимер-Пласт», расположенный на территории Тюмени, возник сегодня. На пульт управления информация о пожаре поступила в половину третьего дня по московскому времени. Местом очага возгорания стал заводской ангар. Площадь открытого возгорания составила около одной тысячи квадратных метров. В операции по тушению пожара участвовало шестьдесят человек и семнадцать единиц специальной техники. Предварительные данные о том, что в результате пожара никто не пострадал, подтвердились – пожарные службы не зафиксировали жертв.