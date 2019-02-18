ИА «Ореанда-Новости» В воскресенье 17 февраля в столичном парке «Лосиный остров» пропал шестилетний ребёнок. Найден мальчик был на следующий день, ребёнку пришлось переночевать на морозе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В СМИ ранее появились сообщения о пропаже ребёнка, к его поискам подключилась полиция.

В пресс-службе московского главка МВД передали, что утром 18 февраля мальчик был найден живым, отмечается, что здоровью ребёнка ничего не угрожает, однако он находится в шоковом состоянии.

По факту пропажи ребёнка было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу Москва. Мать мальчика была вызвана на допрос, где рассказала о своей версии произошедшего.

По предварительным данным, 34-летняя мать мальчика обратилась в правоохранительные органы приблизительно в 5:35 утра в понедельник, передаёт телеканал «360».

По её словам в воскресный вечер она с сыном ехала на машине мимо парка, ребёнок попросил мать заехать в заповедник, а затем вышел из автомобиля и убежал в лес. Однако о пропаже сына она заявила лишь утром следующего дня.

По словам мальчика, его наказала мама за то, что он едва не утопил собаку. Женщина, как сказал ребёнок, отвезла его в парк, надела на голову мешок для мусора и обвязала скотчем, чтобы он не мог его снять. СМИ передавали, что мальчика обнаружили прохожие, которые подтвердили, что на голове у ребёнка действительно был пакет, приклеенный скотчем, спасателям пришлось использовать нож, чтобы освободить ребёнка.

Женщина эту версию категорически не принимает. Медики диагностировали у мальчика переохлаждение, также отмечается, что у него имеются проблемы в развитии.



