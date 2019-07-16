После просмотра сериала «Чернобыль» ликвидатор из Казахстана покончил с собой
Как рассказал изданию «Актобе Таймс» глава общественной организации «Инвалиды Чернобыля Актюбинской области» Бакитжан Сатов, Жусупов был одним из первых солдат-запасников, мобилизованных в качестве ликвидаторов. Он работал непосредственно в четвёртом блоке ЧАЭС, рядом с горящим реактором.
Кроме того, Жусупов долгие годы безуспешно пытался получить квартиру от государства. С 1997 года он с женой и детьми проживал в комнате общежития, простоял более 10 лет в очереди на получение отдельной жилплощади. «Потом выяснилось, что его оттуда убрали. Он судился, чтобы восстановиться в очереди на квартиру. Последний раз я видел его, он сожалел, что так и не может добиться расширения», — считает Сатов. Глава общественной организации добавил, что ликвидатор всю жизнь страдал от сильных головных болей.
«Актобе Таймс» ранее уже брало интервью у Жусупова. В нем он рассказывал, что после Чернобыля он служил на Семипалатинском полигоне, где проводились испытания ядерного оружия. После этого его здоровье серьёзно пошатнулось. «Бывает, иду по улице и вдруг упаду. Хорошо, что жена рядом», — говорил мужчина.
Премьера мини-сериала «Чернобыль» совместного производства Великобритании и США состоялась на канале HBO 6 мая. «Коммунисты России» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к ленте и обвинили её создателей в клевете. Телешоу также раскритиковал бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин.
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