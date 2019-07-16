. Незадолго до смерти он, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел ещё в конце июня, однако огласку он получил только сейчас. Как рассказала изданию дочь погибшего,

Как рассказал изданию «Актобе Таймс» глава общественной организации «Инвалиды Чернобыля Актюбинской области» Бакитжан Сатов, Жусупов был одним из первых солдат-запасников, мобилизованных в качестве ликвидаторов. Он работал непосредственно в четвёртом блоке ЧАЭС, рядом с горящим реактором.

Кроме того, Жусупов долгие годы безуспешно пытался получить квартиру от государства. С 1997 года он с женой и детьми проживал в комнате общежития, простоял более 10 лет в очереди на получение отдельной жилплощади. «Потом выяснилось, что его оттуда убрали. Он судился, чтобы восстановиться в очереди на квартиру. Последний раз я видел его, он сожалел, что так и не может добиться расширения», — считает Сатов. Глава общественной организации добавил, что ликвидатор всю жизнь страдал от сильных головных болей.

«Актобе Таймс» ранее уже брало интервью у Жусупова. В нем он рассказывал, что после Чернобыля он служил на Семипалатинском полигоне, где проводились испытания ядерного оружия. После этого его здоровье серьёзно пошатнулось. «Бывает, иду по улице и вдруг упаду. Хорошо, что жена рядом», — говорил мужчина.

Премьера мини-сериала «Чернобыль» совместного производства Великобритании и США состоялась на канале HBO 6 мая. «Коммунисты России» обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к ленте и обвинили её создателей в клевете. Телешоу также раскритиковал бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин.