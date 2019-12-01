В сообщении говорится, что то, что остановился в МБУЗ "Специализированная инфекционная больница" приём пациентов, связано с увольнением ранее работавших в медицинском учреждении врачей.Ранее работали в больнице три врача. В ноябре 2019 года двое врачей, которым за 70 лет, уволились. Работающий заведующим отделения доктор также написал заявление о том, что желает уволиться.В областном Минздраве решили. что взрослые пациенты будут обслуживаться в больницах Ростова-на-Дону и Аксая. Дети, которым будут поставлены диагнозы ангина, ОРВИ и пневмония будут направлены в детскую городскую больницу Новочеркасска. В горбольницу Ростова-на-Дону и в Аксай будут госпитализированы дети с кишечными и другими инфекционными заболеваниями.