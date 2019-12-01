01.12.2019, 15:57
После того, как уволились врачи, больницей в Новочеркасске был приостановлен приём
ИА «Ореанда-Новости» Как сообщают в администрации города, в связи с увольнением врачей инфекционная больница города Новочеркасска приостановила приём пациентов.
В сообщении говорится, что то, что остановился в МБУЗ "Специализированная инфекционная больница" приём пациентов, связано с увольнением ранее работавших в медицинском учреждении врачей.
Ранее работали в больнице три врача. В ноябре 2019 года двое врачей, которым за 70 лет, уволились. Работающий заведующим отделения доктор также написал заявление о том, что желает уволиться.
В областном Минздраве решили. что взрослые пациенты будут обслуживаться в больницах Ростова-на-Дону и Аксая. Дети, которым будут поставлены диагнозы ангина, ОРВИ и пневмония будут направлены в детскую городскую больницу Новочеркасска. В горбольницу Ростова-на-Дону и в Аксай будут госпитализированы дети с кишечными и другими инфекционными заболеваниями.
В сообщении говорится, что то, что остановился в МБУЗ "Специализированная инфекционная больница" приём пациентов, связано с увольнением ранее работавших в медицинском учреждении врачей.
Ранее работали в больнице три врача. В ноябре 2019 года двое врачей, которым за 70 лет, уволились. Работающий заведующим отделения доктор также написал заявление о том, что желает уволиться.
В областном Минздраве решили. что взрослые пациенты будут обслуживаться в больницах Ростова-на-Дону и Аксая. Дети, которым будут поставлены диагнозы ангина, ОРВИ и пневмония будут направлены в детскую городскую больницу Новочеркасска. В горбольницу Ростова-на-Дону и в Аксай будут госпитализированы дети с кишечными и другими инфекционными заболеваниями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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