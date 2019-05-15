Сообщается, что снег выпал прямо на цветущую чер1муху и тюльпаны. В МЧС региона рассказали, что в течение дня там ожидают мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха будет всего около семи градусов.При этом на майских праздниках в Алтайском крае столбик термометра поднимался до 28 градусов.