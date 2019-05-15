15.05.2019, 08:27
После тридцатиградусной жары в Алтайском крае выпал снег
ИА «Ореанда-Новости». В ночь на среду в Алтайском крае выпал снег, при этом до этого в регионе была жара до 30-ти градусов, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что снег выпал прямо на цветущую чер1муху и тюльпаны. В МЧС региона рассказали, что в течение дня там ожидают мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха будет всего около семи градусов.
При этом на майских праздниках в Алтайском крае столбик термометра поднимался до 28 градусов.
Сообщается, что снег выпал прямо на цветущую чер1муху и тюльпаны. В МЧС региона рассказали, что в течение дня там ожидают мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха будет всего около семи градусов.
При этом на майских праздниках в Алтайском крае столбик термометра поднимался до 28 градусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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