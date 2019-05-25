В этом селе был эпицентр землетрясения: в домах потрескались стены и побились окна. Кроме того, повреждения получили здания детского сада, гимназии и школ в Буйнакске. Отмечается, что несущие конструкции зданий повреждения не получили.

Землетрясения в Дагестане произошло сегодня ночью. Были зафиксированы колебания 2,3 и 4,4 балла, жертв и пострадавших нет.