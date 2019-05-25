25.05.2019, 15:40
После землетрясения в Дагестане повреждены детский сад, гимназия и пять школ
ИА «Ореанда-Новости». В результате землетрясения в Дагестане частично повреждены дома в Халимбекаул Буйнакского района, сообщает «Интерфакс».
В этом селе был эпицентр землетрясения: в домах потрескались стены и побились окна. Кроме того, повреждения получили здания детского сада, гимназии и школ в Буйнакске. Отмечается, что несущие конструкции зданий повреждения не получили.
Землетрясения в Дагестане произошло сегодня ночью. Были зафиксированы колебания 2,3 и 4,4 балла, жертв и пострадавших нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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