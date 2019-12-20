ИА «Ореанда-Новости». Последний день этого года объявили выходным более чем в 35 регионах страны, пишет «МК».



Отмечается, что эту инициативу, которую сначала предложили в Госдуме, на федеральном уровне не утвердили. Но главы отельных регионов перенесли последний рабочий день года на субботу 28 декабря.



Среди регионов, которые приняли решение о нерабочем дне, - Кировская, Томская, Псковская, Ленинградская, Владимирская, Сахалинская области, Карачаево-Черкессия, Бурятия, Крым и другие.