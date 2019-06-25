ИА «Ореанда-Новости». Пособие на детей с 1,5 до трёх лет повысят с сегодняшних 50 рублей до 10 тысяч рублей, пишет «Интерфакс».



Получать пособие смогут малообеспеченные семьи. Премьер России Дмитрий Медведев рассказал, что этот вопрос был затронут в рамках «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.



Медведев также отметил, что уже подготовлен соответствующий законопроект. Кроме того, также почти в два раза будет повышен размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.