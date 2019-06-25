25.06.2019, 16:35
Пособие на детей в малообеспеченных семьях повысят с 50 рублей до 10 тысяч рублей
ИА «Ореанда-Новости». Пособие на детей с 1,5 до трёх лет повысят с сегодняшних 50 рублей до 10 тысяч рублей, пишет «Интерфакс».
Получать пособие смогут малообеспеченные семьи. Премьер России Дмитрий Медведев рассказал, что этот вопрос был затронут в рамках «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.
Медведев также отметил, что уже подготовлен соответствующий законопроект. Кроме того, также почти в два раза будет повышен размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии