ИА "Ореанда-Новости" С 1 июля денежная компенсация, которая выплачивается государством по уходу за ребёнком-инвалидом, выросла в два раза. Такую информацию предоставило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

До настоящего момента родители, которые не работают, усыновители или опекуны, ухаживающие за детьми с ограниченными возможностями, получали пособие в размере пяти с половиной тысяч рублей. Сегодня в силу вступили новые поправки к закону о выплате пособия, в которых говорится, что денежное довольствие выросло до десяти тысяч рублей ежемесячно. По информации, предоставленной сотрудниками федерального Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, получателями такого пособия стали около 470 тысяч российских граждан.

Следует отметить, что получателем пособия может являться только один из родителей или законных представителей ребёнка. Ещё одним обязательным условием для выплаты является тот факт, что этот родитель должен официально числиться безработным, только таким образом считается, что он занимается исключительно своим ребёнком. При достижении совершеннолетия ребёнку-инвалиду присваивается определённая группа. Если это первая группа инвалидности, то один из родителей продолжает ухаживать за ребёнком и получать пособие. Такой родитель должен по-прежнему быть безработным.

В случае, если за ребёнком-инвалидом ухаживает, к примеру, трудоспособный, но безработный человек, то ежемесячная сумма пособия составляет 1200 рублей. Пенсионеры и те, кто получает пособие по безработице, претендовать на пособие не могут, так как эти группы людей уже имеют социальное государственное обеспечение.