ИА «Ореанда-Новости» Чтобы наладить отношения с Евросоюзом и Францией, Россия должна создать возможности для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделала посол республики в Москве Сильви Берманн.

По словам дипломата, Франция уверена, что диалог с Россией необходим. Берманн утверждает, что продвижение урегулирования украинского конфликта поможет Москве наладить отношения с Европейским союзом.