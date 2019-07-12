12.07.2019, 16:15
Посол Франции рассказала, что Россия должна сделать для улучшения отношений с ЕС
ИА «Ореанда-Новости» Чтобы наладить отношения с Евросоюзом и Францией, Россия должна создать возможности для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделала посол республики в Москве Сильви Берманн.
По словам дипломата, Франция уверена, что диалог с Россией необходим. Берманн утверждает, что продвижение урегулирования украинского конфликта поможет Москве наладить отношения с Европейским союзом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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