ИА «Ореанда-Новости». Немецкий посол в РФ оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином.

Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр дал интервью газете «Коммерсант». В ходе беседы представитель Германии отметил, что до «оттепели» ещё рано, однако сдвиги всё же есть.

Фон Гайр считает, что отношения между Россией и Германией остаются «насыщенными» во многих областях, начиная с экономики и заканчивая культурой.

Кроме того посол напомнил о близких отношениях Владимира Путина и Ангелы Меркель, которые поддерживают тесный личный контакт. По словам фон Гайра, они часто контактируют по тем или иным вопросам.