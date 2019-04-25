ИА «Ореанда-Новости» Посол Германии в США Эмили Хабер предприняла попытку убедить членов Конгресса не ужесточать санкции, направленные против Москвы, в частности против российской энергетической отрасли. В заявлении политика сообщается об «обеспокоенности тем, что Конгресс в настоящее время рассматривает возможность введения дополнительных энергетических санкций против России». По мнению посла, санкции способны «повлиять на энергетическую безопасность Европы». Хабер указывает на то, что для благополучия как ФРГ, так и всей Европы необходим российский газ – как сжиженный, так и трубопроводный.

Ранее вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович высказывал мнение о том, что лучшим вариантом в отношении оборудовании газопровода «Северный поток – 2» является создание соответствующего межправительственного соглашения ЕС с Россией.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом не преуспел в попытках убедить власти европейских стран не участвовать в строительстве «Северного потока – 2».