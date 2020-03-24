ИА «Ореанда-Новости». Российский посол в США призвал организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Официальное заявление Анатолия Антонова опубликовано на странице посольства в Facebook.

Ранее руководитель правозащитной организации Кеннет Рот написал в своём Twitter, ссылаясь на The Moscow Times, что в России «никак не борются со скупкой богатыми русскими аппаратов ИВЛ». Он заявил, что аппаратов может не хватить простым гражданам.

Антонов выразил несогласие с данным мнением и попросил организацию не дезинформировать читателей по всему миру о деятельности российских властей в борьбе с коронавирусом. Посол отметил, что Россия является одной из немногих стран, в которые были приняты своевременные меры. Поэтому россияне более эффективно справляются с угрозой.





