ИА «Ореанда-Новости». Посол России в Минске оценил ситуацию по вопросам поставок нефти между Россией и Белоруссией. Дмитрий Мезенцов заявил, что российская сторона в переговорах стремится максимально учитывать интересы Белоруссии.

Российский посол отметил, что переговоры, которые прошли между сторонами в Москве 11 марта, имеют важное значение. Они подтверждают, что Москва и Минск готовы найти решение данного вопроса. Мезенцов обратил внимание, что Мишустин внимательно прислушивался к позиции главы правительства Белоруссии Сергея Румаса.

Также дипломат подчеркнул, что не стоит путать нерешительность в решении текущих вопросов и долгосрочную стратегию отношений государств.