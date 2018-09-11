ИА «Ореанда-Новости». Посольство Российской Федерации в Вашингтоне заявило о своём намерении и дальше добиваться освобождения россиянки Марии Бутиной, которая находится под стражей в США.



Российское посольство продолжит требовать от американских властей освобождения Марии Бутиной из-под стражи. Об этом для СМИ сообщили в пресс-службе российской дипмиссии. Информация появилась в понедельник после очередного судебного заседания по ее делу.

– Мы посетим Марию Бутину в тюрьме на этой неделе. Продолжим отстаивать её законные права и требовать от американских властей её освобождения, – сказано в заявлении.

В посольстве обратили внимание на обнародованные накануне аргументы американской прокуратуры: сторона обвинения утверждает, что по количеству посещений Бутиной в тюрьме и требований, направленных американским властям, можно утверждать, что Бутина представляет ценность для российского государства.

«Было скрупулезно подсчитано количество наших нот в Госдеп по ее делу и посещений нашей гражданки в тюрьме консульскими сотрудниками. Количественный показатель дал возможность утверждать стороне обвинения, что российская гражданка представляет "ценность" для своего государства», – рассказали в диппредставительстве, подчеркнув, что арестованная в США россиянка Мария Бутина – «не единственный гражданин России», которого российские дипломаты посещают в местах заключения.

Российская дипмиссия предупредила, что если в американской прокуратуре и далее будут действовать подобным образом, то «прокуратура потеряет счет нашим официальным обращениям во внешнеполитическое ведомство США. "Оценка" нашей официальной работы американской прокуратурой, обещаем, станет предметом отдельной ноты».

Напомним, в понедельник стало известно, что Марию Бутину окружной суд Вашингтона отказался освободить из-под стражи. Адвокат россиянки добивался её перевода под домашний арест с применением электронного наблюдения пока длится предварительное разбирательство по её делу. Кроме того, судья запретила разглашать сторонам защиты и обвинения любую информацию по этому делу.

29-летней Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. А также то, что Бутина, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США, была агентом иностранного государства. Её арестовали 15 июля.