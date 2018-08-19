ИА «Ореанда-Новости». Представителем посольства Российской Федерации в английской столице было сделано сказано о том, что он считает безответственными заявления заместителя главы Министерства иностранных дел Соединённого Королевства по вопросам Азии и стран Тихоокеанского региона Марка Филда о “российской агрессии”.



Он пояснил, что дипмиссия обратила внимание на заявления государственного министра Форин-офиса Марка Филда во время его визита Филиппин в рамках азиатского турне.



Главой внешнеполитического министерства Великобритании безответственно была обвинена российская сторона, что от её “агрессии” пострадали многие государства, утверждает представитель посольства РФ в Лондоне.



По его словам, такие обвинения не имеют ничего общего с действительностью, так российское государство никому не угрожает.



Он пояснил, что дипмиссия обратила внимание на заявления государственного министра Форин-офиса Марка Филда во время его визита Филиппин в рамках азиатского турне.По его словам, такие обвинения не имеют ничего общего с действительностью, так российское государство никому не угрожает.

Он подчеркнул, что власти Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии за последние годы совместно с Соединёнными Штатми Америки “развязали агрессию” на территории Ирака, “уничтожили государственность в Ливии”, а весной текущего года ими был совершён “акт агрессии” в отношении Сирийской Арабской Республики путём нанесения по её территории массированных ракетных ударов.



Представитель дипломатической миссии утверждает, что британские власти продолжают стремительно наращивать военные расходы для того, чтобы “быть готовым вести боевые действия на европейском континенте, на Ближнем и Дальнем Востоке”, о чём недавно заявлял глава Министерства обороны Гэвин Уильямсон.



По словам сотрудника российского посольства в Великобритании, “ярким примером агрессивности нынешней британской внешнеполитической линии” является размещение Соединённым Королевством своего военного контингента вблизи границ Российской Федерации, на территории государств Восточной Европы.





Представитель дипмиссии обратился к правительству Великобритании с призывом “не подменять своими измышлениями итоги ещё не завершившегося следствия, хотя прошло уже полгода”. Речь идёт об инциденте, который произошёл в Солсбери.



По слова Марка Филда, “нет другого разумного объяснения” происшествию в Солсбери, чем действия российский властей.





Сотрудник российского посольства подчеркнул, что власти Соединённого Королевства обязаны соблюдать международное право, и начать транспарентное расследование вместо того, чтобы манипулировать положениями Конвенции о запрещении химического оружия и выдвигать обвинения российскому государству, которые не подкреплены никакими доказательствами.





Напомним, в марте текущего года на территории города Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению британских властей, к происшествию имеет отношение российская сторона. Властями РФ это категорически отрицается.