По заявлению российских дипломатов, в адрес России снова звучат обвинительные речи, ничем не обоснованные. По словам представителей посольства РФ в США, авторы этих материалов пишут по одному шаблону. Это, по мнению дипломатов, заставляет усомниться в том, что сведения СМИ объективны.Также говорится в сообщении, что ответы российских дипломатов, которых просят прокомментировать ту или иную информацию, неудобны для американских журналистов, поэтому они либо подвергаются цензуре, либо вовсе не публикуются.