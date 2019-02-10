ИА «Ореанда-Новости»

Переговоры между Токио и Москвой будут продолжены, их конечным итогом должно стать заключение между государствами мирного договора.

Об этом и о необходимости решить все споры между странами заявил глава японского правительства Синдзо Абэ.

«Проблема, которую не удается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости поставить точку в этом вопросе вместе с президентом Владимиром Путиным», - сказал председатель правящей Либерально-демократической партии

Абэ ранее подчеркнул, что в 2019 году должен произойти «переломный момент» в отношениях между двумя государствами.

Ранее правительство Японии предпочло не поднимать вопрос о том, «исконной территорией» какой стороны есть Курильские острова. Этот вопрос прозвучал в Токио на съезде, посвященном «северным территориям». В правительстве считают, что такая формулировка вопроса может негативно сказаться на процессе переговоров с Россией, которые сейчас находятся в самом разгаре, об этом передавал телеканал NHK.

Вопрос об истинной принадлежности островов без ответа оставили также премьер-министр и министр иностранных дел Японии.

На съезде в этом году также отказались от утверждения, что Россия «незаконно оккупировала» Курилы. Возможно, это связано с положительной динамикой в отношениях между Москвой и Токио. Ежегодный съезд проходит в Японии 7 февраля, в этот день в 1855 году был подписан Симодский трактат, по которому Японии отошли Курильские острова (Кушнаир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи).

Споры по поводу территорий начались после Второй Мировой войны, по итогам которой Курилы были предоставлены СССР. Япония же претендует на острова, ссылаясь на то, что между странами не подписан мирный договор.

В ноябре прошлого года между странами начался активный процесс переговоров. Состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы правительства Японии Синдзо Абэ. После этого Москва и Токио объявили о намерении заключить мирный договор и разрешить территориальные споры.