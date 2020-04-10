10.04.2020, 11:28
Поставщики уведомили о повышении цен на продукты в среднем на 5-15 процентов
ИА «Ореанда-Новости». В Ассоциации компаний розничной торговли уведомили о повышении цен на продукты в среднем на 5-15 процентов, рассказывает РИА Новости.
При этом в ассоциации заявили, что ретейлерами осуществляются попытки смягчить данный эффект для потребителей.
В АКОРТ было заявлено, что резкое падение российской валюты в конце марта-начале апреля существенным образом оказало влияние на себестоимость продуктов питания у производителей. Сообщается, что поставщики товаров продолжают присылать розничным сетям уведомления о повышении стоимости товаров.
При этом в ассоциации заявили, что ретейлерами осуществляются попытки смягчить данный эффект для потребителей.
В АКОРТ было заявлено, что резкое падение российской валюты в конце марта-начале апреля существенным образом оказало влияние на себестоимость продуктов питания у производителей. Сообщается, что поставщики товаров продолжают присылать розничным сетям уведомления о повышении стоимости товаров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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