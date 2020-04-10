При этом в ассоциации заявили, что ретейлерами осуществляются попытки смягчить данный эффект для потребителей.В АКОРТ было заявлено, что резкое падение российской валюты в конце марта-начале апреля существенным образом оказало влияние на себестоимость продуктов питания у производителей. Сообщается, что поставщики товаров продолжают присылать розничным сетям уведомления о повышении стоимости товаров.