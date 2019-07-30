ИА «Ореанда-Новости» Курящим жителям Амурской области, которые пострадали от наводнения, привезут сигареты. Об этом рассказала замминистра экономического развития и внешних связей региона Татьяна Величко. Отмечается, что табачные изделия по просьбе местных жителей доставили спонсоры.

Жители села Углового Мазановского района Амурской области отказались эвакуироваться и решили переждать наводнение на сопке, в списке необходимых продуктов они отметили также и сигареты. При этом губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что жителей необходимо обеспечить предметами и продуктами первостепенной важности, а в этот список сигареты не входят.