ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире одного из украинских телеканалов выдвинул предложение лишать гражданства резидентов самопровозглашённых донбасских республик, которые получили российские паспорта либо собираются это сделать. По словам политика, предоставление гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской народных республик имеет целью «дестабилизировать обстановку и легализовать боевиков». Грымчак заметил, что в соответствии с Основным законом Украины житель этого государства может иметь лишь одно гражданство, и по этой причине лица, «которые будут получать или уже получили гражданство Российской Федерации», должны быть лишены украинских паспортов – как внутренних, так и заграничных.