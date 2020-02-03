Предложения о вводе запрета поступили на имена руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и генерального директора «Почты России» Николая Подгузова от депутата Государственной думы Виталия Милонова. Член Госдумы планирует ввести ограничение на ввоз посылок в связи с коронавирусом.По его словам, ещё точно не известно, может ли новый вид вируса передаваться через товары и сколько длится «жизнедеятельность» короновируса вне тела живого организма.