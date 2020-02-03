03.02.2020, 16:36
Посылки из Китая могут оказаться под запретом
ИА «Ореанда-Новости». Посылки из китайских интернет-магазинов могут оказаться под временным запретом в России.
Предложения о вводе запрета поступили на имена руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и генерального директора «Почты России» Николая Подгузова от депутата Государственной думы Виталия Милонова. Член Госдумы планирует ввести ограничение на ввоз посылок в связи с коронавирусом.
По его словам, ещё точно не известно, может ли новый вид вируса передаваться через товары и сколько длится «жизнедеятельность» короновируса вне тела живого организма. Милонов указал, что многие россияне приобретают в Китае продуктовые товары длительного хранения, которые могут быть «естественными инкубаторами для любого вируса».
Предложения о вводе запрета поступили на имена руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и генерального директора «Почты России» Николая Подгузова от депутата Государственной думы Виталия Милонова. Член Госдумы планирует ввести ограничение на ввоз посылок в связи с коронавирусом.
По его словам, ещё точно не известно, может ли новый вид вируса передаваться через товары и сколько длится «жизнедеятельность» короновируса вне тела живого организма. Милонов указал, что многие россияне приобретают в Китае продуктовые товары длительного хранения, которые могут быть «естественными инкубаторами для любого вируса».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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