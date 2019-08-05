ИА «Ореанда-Новости». Дым от лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае будет наблюдаться в пяти районах Забайкалья. При этом в воздухе превышения предельно допустимых концентрации вредных веществ, сообщает пресс-служба регионального МЧС.



”По данным забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в Забайкальском крае не зарегистрировано",-говорится в сообщении.



Чрезмерная концентрация вредных веществ в воздухе из-за лесных пожаров были зафиксированы в городе Киренск, Иркутской области, где проживают более 11 тысяч человек. 27 июля концентрация угарного газа была превышена в 1,5 раза, диоксида серы - в 1,3 раза, диоксида азота - в 1,03 раза. Из-за задымления аэропорт города был закрыт.



По данным анализа синоптического материала Читинского гидрометцентра, дым из Красноярского края и Иркутской области принес дым в области Забайкалья.



Лёгкий дым от пожаров можно наблюдать по всей области, усиления задымлённости можно наблюдать в Каларском, Тунгокоченском, Могочинском, Тунгиро-Олекминском и Читинском районах.