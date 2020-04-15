. Об этом уведомил в разговоре с журналистом издания Православие.RU Александр Чучалин, академик РАН.Экспертом было сказано, что данный способ лечения применяется только в Российской Федерации.. По его словам, в данном случае кислород уже не поступает в кровь, а из крови не происходит выделение углекислоты, которая в дальнейшем не элиминируется. Для выравнивания транспорта кислорода в человеческом организме применяется нагретый гелий, заявил Чучалин.Им также было указано на то, что у данного химического элемента при нагревании относительно низкое количество теплоты, в связи с чем у больного при вдыхании не обжигаются внутренние органы.