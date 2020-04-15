15.04.2020, 16:02
Появилась информация о технологии лечения коронавируса, которая применяется только в России
ИА «Ореанда-Новости». Российские специалисты стали использовать в борьбе с инфекцией коронавируса термогелиокс - технологию разогревания кислорода и гелия. Об этом уведомил в разговоре с журналистом издания Православие.RU Александр Чучалин, академик РАН.
Экспертом было сказано, что данный способ лечения применяется только в Российской Федерации. Гелий применяется для того, чтобы лечить тяжело больных, которые находятся на стадии вирусно-бактериальной пневмонии. По его словам, в данном случае кислород уже не поступает в кровь, а из крови не происходит выделение углекислоты, которая в дальнейшем не элиминируется. Для выравнивания транспорта кислорода в человеческом организме применяется нагретый гелий, заявил Чучалин.
Им также было указано на то, что у данного химического элемента при нагревании относительно низкое количество теплоты, в связи с чем у больного при вдыхании не обжигаются внутренние органы.
Экспертом было сказано, что данный способ лечения применяется только в Российской Федерации. Гелий применяется для того, чтобы лечить тяжело больных, которые находятся на стадии вирусно-бактериальной пневмонии. По его словам, в данном случае кислород уже не поступает в кровь, а из крови не происходит выделение углекислоты, которая в дальнейшем не элиминируется. Для выравнивания транспорта кислорода в человеческом организме применяется нагретый гелий, заявил Чучалин.
Им также было указано на то, что у данного химического элемента при нагревании относительно низкое количество теплоты, в связи с чем у больного при вдыхании не обжигаются внутренние органы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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