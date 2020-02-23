Об этом рассказало агентство ТАСС, которые ссылается на данные, полученные от источника, работающего в оборонно-промышленном комплексе.К 2028 году в состав ВКС планируют ввести семьдесят шесть самолётов Су-57. Уже создано тринадцать опытных экземпляров данных истребителей.