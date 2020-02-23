23.02.2020, 10:54
Появилась информация о том, что разработан опытный образец гиперзвуковой ракеты для Су-57
ИА «Ореанда-Новости». Для отечественного истребителя пятого поколения Су-57 была создана гиперзвуковая ракета малых габаритов. Об этом рассказало агентство ТАСС, которые ссылается на данные, полученные от источника, работающего в оборонно-промышленном комплексе.
Речь идёт о ракете, принадлежащей к классу "воздух-поверхность". Заявлено о создании её опытного образца. Источником сказано, что испытания ракеты ещё не проводились.
Также пока не представлены технические характеристики ракеты.
К 2028 году в состав ВКС планируют ввести семьдесят шесть самолётов Су-57. Уже создано тринадцать опытных экземпляров данных истребителей.
Речь идёт о ракете, принадлежащей к классу "воздух-поверхность". Заявлено о создании её опытного образца. Источником сказано, что испытания ракеты ещё не проводились.
Также пока не представлены технические характеристики ракеты.
К 2028 году в состав ВКС планируют ввести семьдесят шесть самолётов Су-57. Уже создано тринадцать опытных экземпляров данных истребителей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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