ИА «Ореанда-Новости». Для отечественного истребителя пятого поколения Су-57 была создана гиперзвуковая ракета малых габаритов. Об этом рассказало агентство ТАСС, которые ссылается на данные, полученные от источника, работающего в оборонно-промышленном комплексе. 

Речь идёт о ракете, принадлежащей к классу "воздух-поверхность". Заявлено о создании её опытного образца. Источником сказано, что испытания ракеты ещё не проводились.

Также пока не представлены технические характеристики ракеты. 

К 2028 году в состав ВКС планируют ввести семьдесят шесть самолётов Су-57. Уже создано тринадцать опытных экземпляров данных истребителей.