30.03.2020, 15:30
Появилась информация о том, какие отрасли экономики России наиболее пострадали от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным были названы отрасли российской экономики, которые наиболее сильно пострадали от ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в материале РИА Новости.
Российский государственный деятель назвал транспортную отрасль, в том числе сферу авиаперевозок. Также были названы сферы туризма, бытовых услуг и дополнительного образования. Кроме того в перечне оказались сферы культуры и развлечений, гостиничного бизнеса, общепита, физической культуры и спорта.
Мишустин заявил, что перечисленным отраслям будет оказана поддержка. Она будет оказываться в рамках антикризисного плана, предложенного правительством, и за счёт мер, направленных на то, чтобы поддержать средний и малый бизнес. В частности, главой правительства отмечено, что авиакомпании, которые занимались вывозом граждан РФ из государств, охваченных коронавирусом, будут выделены 1,5 миллиарда рублей в рамках компенсации затрат.
Российский государственный деятель назвал транспортную отрасль, в том числе сферу авиаперевозок. Также были названы сферы туризма, бытовых услуг и дополнительного образования. Кроме того в перечне оказались сферы культуры и развлечений, гостиничного бизнеса, общепита, физической культуры и спорта.
Мишустин заявил, что перечисленным отраслям будет оказана поддержка. Она будет оказываться в рамках антикризисного плана, предложенного правительством, и за счёт мер, направленных на то, чтобы поддержать средний и малый бизнес. В частности, главой правительства отмечено, что авиакомпании, которые занимались вывозом граждан РФ из государств, охваченных коронавирусом, будут выделены 1,5 миллиарда рублей в рамках компенсации затрат.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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