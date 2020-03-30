. Об этом говорится в материале РИА Новости.. Также. Кроме тогоМишустин заявил, что перечисленным отраслям будет оказана поддержка. Она будет оказываться в рамках антикризисного плана, предложенного правительством, и за счёт мер, направленных на то, чтобы поддержать средний и малый бизнес. В частности, главой правительства отмечено, что