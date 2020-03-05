рассказывает "Фонтанка".По информации от издания, молодой человек приехал в Петербург 29 февраля не один, а со своим однокурсником. Поначалу студент чувствовал себя хорошо.. Медики сразу же поместили гражданина Италии в инфекционный бокс, который имеется в больнице имени Боткина.Сообщается, что российскими врачами был подтвержден новый случай инфицирования коронавирусом.