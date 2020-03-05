05.03.2020, 13:39
Появились подробности о заболевшем коронавирусом гражданине Италии, находящемся в России
ИА «Ореанда-Новости». Мужчиной из Италии, который заразился коронавирусом и сейчас находится в России, оказался студент медицинского университета имени Мечникова Рикардо, который прибыл в Санкт-Петербург из Милана, рассказывает "Фонтанка".
По информации от издания, молодой человек приехал в Петербург 29 февраля не один, а со своим однокурсником. Поначалу студент чувствовал себя хорошо. Он заселился в общежитие, расположенное на проспекте Просвещения, 45, однако через несколько суток у него поднялась температура. Медики сразу же поместили гражданина Италии в инфекционный бокс, который имеется в больнице имени Боткина.
Сообщается, что российскими врачами был подтвержден новый случай инфицирования коронавирусом.
По информации от издания, молодой человек приехал в Петербург 29 февраля не один, а со своим однокурсником. Поначалу студент чувствовал себя хорошо. Он заселился в общежитие, расположенное на проспекте Просвещения, 45, однако через несколько суток у него поднялась температура. Медики сразу же поместили гражданина Италии в инфекционный бокс, который имеется в больнице имени Боткина.
Сообщается, что российскими врачами был подтвержден новый случай инфицирования коронавирусом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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