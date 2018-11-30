ИА «Ореанда-Новости»ДНК-экспертиза показала, что бывших полицейских причастны к изнасилованию дознавательницы.

По предварительным данным на теле изнасилованной девушки были обнаружены следы ДНК всех трех подозреваемых. Кроме того, проведенная экспертиза показала, что насилие над девушкой было совершено в 19-00 – 21 -00 часов, что полностью рушит версию адвокатов подозреваемых о том, что все они, в момент совершения преступления, находились в разных местах: дома или в кафе.

Адвокат Аслям Халиков утверждает, что двое их трех бывших полицейских в то время, когда предположительно произошло изнасилование: 22:40 - 00:30, уже ушли из отделения, однако сейчас выясняется, что изнасилование имело место быть трем часами ранее, когда все тое еще были в здании отдела полиции. Жена одного из подозреваемых, утверждает, что муж ночевал у себя дома, а работе не задержался и все себя как обычно. "Мой муж очень отзывчивый, положительный человек. Сколько он служил, все его сотрудники, все его коллеги отзывались о нем с лучшей стороны. Остальных я знаю по мере его службы — непосредственный его начальник, поэтому пересекались. Лично мы не знакомы. Про эту девушку я вообще в первый раз услышала". – Рассказала супруга майора, руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району в интервью ГТРК «Башкортостан».

Следственный комитет прокомментировал заявление о том, что у подозреваемых есть алиби: «Органы следствия изначально располагали видеозаписями с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях. Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений», — говорится в заявлении ведомства.

Подозреваемые: начальники отделов полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому районам Башкирии подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев, а также руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майор Павел Яромачук задержаны до 31 декабря. Они обвиняются в изнасиловании 23-х летней коллеги в ночь с 29 на 30 октября, работающей в подчинении одного из подозреваемых.