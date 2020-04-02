02.04.2020, 08:45
Появился прогноз о сроке окончания вспышки коронавируса в России
ИА «Ореанда-Новости». Эксперт Владимир Никифоров в эфире передачи Первого канала "Док-Ток" дал прогноз по сроку окончания в России вспышки коронавируса, сообщает "Лента. ру".
По мнения специалиста, работающего в Федеральном медико-биологическом агентстве главным инфекционистом, пик инфицирования коронавирусом в стране наступит в середине следующей недели. А окончание распространения коронавируса, должно наступить, согласно стандартам заболеваемости ОРВИ, примерно через десять-двенадцать недель после этого.
Он заявляет, что вспышка коронавируса кончится к лету.
По мнения специалиста, работающего в Федеральном медико-биологическом агентстве главным инфекционистом, пик инфицирования коронавирусом в стране наступит в середине следующей недели. А окончание распространения коронавируса, должно наступить, согласно стандартам заболеваемости ОРВИ, примерно через десять-двенадцать недель после этого.
Он заявляет, что вспышка коронавируса кончится к лету.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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