20.01.2020, 11:48
Появился законопроект, запрещающий отечественным банкам зарабатывать на "отмывании" денег
ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму будет внесен законопроект, запрещающий отечественным банкам зарабатывать на формальном исполнении рекомендации Центробанка бороться с отмыванием денег. О данном законопроекте рассказано в материале "Коммерсант".
В законопроекте, который направлен на то, чтобы бороться с "дискриминационными практиками тарификации", изложено, что банки не в праве применять дополнительные сборы, комиссии под видом антиотмывочных мер.
Данный законопроект направлен против массовой практики отечественных банков. Банками вначале блокируются счета юридических лиц, а затем, для перевода средств на другой счёт, снимаются большие комиссии.
В пояснительной записке сказано, что "явно дискриминационные тарифы" законодательством РФ не предусмотрены. В ней отмечается, что данные тарифы являются сегодня способом увеличения комиссионных доходов.
В законопроекте, который направлен на то, чтобы бороться с "дискриминационными практиками тарификации", изложено, что банки не в праве применять дополнительные сборы, комиссии под видом антиотмывочных мер.
Данный законопроект направлен против массовой практики отечественных банков. Банками вначале блокируются счета юридических лиц, а затем, для перевода средств на другой счёт, снимаются большие комиссии.
В пояснительной записке сказано, что "явно дискриминационные тарифы" законодательством РФ не предусмотрены. В ней отмечается, что данные тарифы являются сегодня способом увеличения комиссионных доходов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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