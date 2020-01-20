О данном законопроекте рассказано в материале "Коммерсант".В законопроекте, который направлен на то, чтобы бороться с "дискриминационными практиками тарификации", изложено, что банки не в праве применять дополнительные сборы, комиссии под видом антиотмывочных мер.Данный законопроект направлен против массовой практики отечественных банков. Банками вначале блокируются счета юридических лиц, а затем, для перевода средств на другой счёт, снимаются большие комиссии.В пояснительной записке сказано, что "явно дискриминационные тарифы" законодательством РФ не предусмотрены. В ней отмечается, что данные тарифы являются сегодня способом увеличения комиссионных доходов.