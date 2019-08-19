ИА «Ореанда-Новости». Телеведущий Владимир Познер рассказал, как относится к смерти, пишет РИА Новости.



Познер отметил, что не боится смерти, так как знает о её неизбежности. Таким образом телеведущий ответил на вопрос читателя своего блога о том, как справиться со страхом смерти.



Познер также добавил, что хотел бы умереть без мучений. Что касается страха смерти, то в этом случае журналист полагает, что справиться с ним поможет, например, религия. С её помощью человек может найти «выход из безвыходного положения».