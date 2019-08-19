19.08.2019, 16:24
Познер рассказал о своём отношении к смерти
ИА «Ореанда-Новости». Телеведущий Владимир Познер рассказал, как относится к смерти, пишет РИА Новости.
Познер отметил, что не боится смерти, так как знает о её неизбежности. Таким образом телеведущий ответил на вопрос читателя своего блога о том, как справиться со страхом смерти.
Познер также добавил, что хотел бы умереть без мучений. Что касается страха смерти, то в этом случае журналист полагает, что справиться с ним поможет, например, религия. С её помощью человек может найти «выход из безвыходного положения».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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