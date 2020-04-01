01.04.2020, 13:34
Познер укорил россиян за беспечность и халатность
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Познер, журналист и телеведущий, укорил в разговоре с корреспондентом телеканала "ТВР24" жителей России, которые не соблюдают меры по карантину, за халатность и беспечность.
По утверждению Познера, те, кто проводили отдых в странах Европы, стали источником резкого роста числа инфицированных вирусом. По его словам, отдыхавшие вернулись из Европы уже больными, но не понимали, какая у них болезнь.
Журналист добавил, что не может дать прогноз о том, как в РФ ситуация с коронавирусом будет развиваться в дальнейшем. Он сказал, что видит, насколько беспечно и халатно многие россияне относятся к ситуации с коронавирусом.
Познером было отмечено, что "русское авось" в случае распространения коронавируса может сыграть очень плохую роль.
По утверждению Познера, те, кто проводили отдых в странах Европы, стали источником резкого роста числа инфицированных вирусом. По его словам, отдыхавшие вернулись из Европы уже больными, но не понимали, какая у них болезнь.
Журналист добавил, что не может дать прогноз о том, как в РФ ситуация с коронавирусом будет развиваться в дальнейшем. Он сказал, что видит, насколько беспечно и халатно многие россияне относятся к ситуации с коронавирусом.
Познером было отмечено, что "русское авось" в случае распространения коронавируса может сыграть очень плохую роль.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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