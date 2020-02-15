ИА «Ореанда-Новости» . Правительство России 14 февраля внесло изменения в порядок использования и направления средств маткапитала для улучшения жилищных условий. Соответствующий документ появился на официальном сайте российского правительства.

Внесённые изменения направлены на установление дополнительных гарантий и защиты прав участников долевого строительства. Теперь использование счёта эскроу предусмотрено для обеспечения защиты застройщиков перед дольщиками.

Напомним, что Государственная дума страны внесла поправки по использованию материнского капитала 10 февраля. Маткапитал на сумму 466 617 рублей могут получить семьи, в которых в текущем году родился или был усыновлён первый ребёнок. Материнский капитал за второго ребёнка составляется 616 617 рублей.