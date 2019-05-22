ИА «Ореанда-Новости» Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала предложенный депутатами от фракции КПРФ законопроект, который предусматривает введение штрафов для чиновников за оскорбление граждан и их групп.

Проект был внесён в Государственную думу в середине апреля. Было предложено налагать штрафы на чиновников за «публичные оскорбительные высказывания, суждения, оценки, в том числе в средствах массовой информации, выражающие явное неприязненное отношение» к гражданам или группам граждан. В пояснительной записке к документу было указано на то, что отдельные чиновники и депутаты позволяют себе публично оскорблять граждан, обвиняя их в том, что они находятся в «обездоленном положении». В соответствии с проектом закона размер штрафа для государственных служащих составляет 50–100 тысяч рублей, для лиц, распространяющих оскорбительные высказывания от их имени, – 100–500 тысяч рублей.