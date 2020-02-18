Кабинет министров отметил, что в настоящее время данное право закреплено на уровне местных властей.Сделать 31 декабря выходным днём на федеральном уровне российское правительство не согласно.Стоит отметить, что законопроект был внесён на рассмотрение в Государственную думу депутатом Совета Федерации и членом партии ЛДПР Сергеем Леоновым. Депутат предложил сделать 31 декабря официальным нерабочим праздничным днём.