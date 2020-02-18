18.02.2020, 16:42
Правительство не поддержало законопроект об установлении 31 декабря выходным днём
ИА «Ореанда-Новости». В Правительстве России не поддержали законопроект об установлении 31 декабря выходным днём.
Кабинет министров отметил, что в настоящее время данное право закреплено на уровне местных властей. Поэтому не требуется делать дополнительное урегулирование данного вопроса. Сделать 31 декабря выходным днём на федеральном уровне российское правительство не согласно.
Стоит отметить, что законопроект был внесён на рассмотрение в Государственную думу депутатом Совета Федерации и членом партии ЛДПР Сергеем Леоновым. Депутат предложил сделать 31 декабря официальным нерабочим праздничным днём.
Кабинет министров отметил, что в настоящее время данное право закреплено на уровне местных властей. Поэтому не требуется делать дополнительное урегулирование данного вопроса. Сделать 31 декабря выходным днём на федеральном уровне российское правительство не согласно.
Стоит отметить, что законопроект был внесён на рассмотрение в Государственную думу депутатом Совета Федерации и членом партии ЛДПР Сергеем Леоновым. Депутат предложил сделать 31 декабря официальным нерабочим праздничным днём.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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