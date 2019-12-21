ИА «Ореанда-Новости». Кабинет министров утвердил изменения в закон «О воинской обязанности и воинской службе».

Правительство одобрило изменения в законодательство о воинской службе. Речь идёт об ограничении для офицеров и прапорщиков, которые обучаются в вузах для получения кандидатской или докторской степени. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Проект предполагает введение ограничения для офицеров и прапорщиков на право заключения нового контракта на один год. Изменения не затронут сроки нового контракта для военнослужащих рядового и сержантского состава.

Изменения должны внести порядок в прохождение военной службы в части сроков заключения новых контрактов.