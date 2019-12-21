ИА «Ореанда-Новости». Правительство РФ выступило за введение новых штрафов за публикации о наркотиках в Сети.

Правительство России приняло решение ввести новые штрафные санкции за размещение в интернете запрещённой информации о наркотических веществах. Об одобрении новых штрафов сообщается на сайте Правительства.

Законопроект предполагает введение отдельного положения в статью об административных правонарушениях. Для владельцев тех интернет-ресурсов, на которых распространяется пропаганда наркотиков, планируются повышенные штрафы.

Правительство постановило внести законопроект в Государственную Думу для дальнейшего рассмотрения.