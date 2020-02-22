ИА «Ореанда-Новости» . Согласно одобренному российским правительством проекту федерального законодательного акта, граждане государства в возрасте от 40 лет смогут получать отгул на месте работы для прохождения профилактического медицинского осмотра. Освобождение для диспансеризации можно взять на один рабочий день.

Данный федеральный закон вносит изменения в Трудовой кодекс России, расширяя гарантии работников.

Внесённые в закон изменения позволят повысить доступность медицинских осмотров для российских работников, что в дальнейшем может способствовать увеличению трудовой жизни россиян. Законопроект также положительно скажется на качестве жизни населения, поскольку диспансеризация позволит выявлять серьёзные заболевания на ранней стадии.