22.02.2020, 13:02
Правительство одобрило отгул для диспансеризации работников старше 40 лет
ИА «Ореанда-Новости». Согласно одобренному российским правительством проекту федерального законодательного акта, граждане государства в возрасте от 40 лет смогут получать отгул на месте работы для прохождения профилактического медицинского осмотра. Освобождение для диспансеризации можно взять на один рабочий день.
Данный федеральный закон вносит изменения в Трудовой кодекс России, расширяя гарантии работников.Внесённые в закон изменения позволят повысить доступность медицинских осмотров для российских работников, что в дальнейшем может способствовать увеличению трудовой жизни россиян. Законопроект также положительно скажется на качестве жизни населения, поскольку диспансеризация позволит выявлять серьёзные заболевания на ранней стадии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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