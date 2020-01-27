27.01.2020, 22:55
Правительство поддержало законопроект о блокировке электронной почты
ИА «Ореанда-Новости». Члены российского правительства поддержали законопроект о блокировке электронной почты, но с внесение дополнений от авторов документа, сообщает «Интерфакс».
Доработка должна коснуться понятия «организатор сервиса обмена сообщениями» и его толкования. Госдума согласилась с мнением авторов законопроекта, что данное нововведение поможет снизить число ложных террористических сообщений.
Инициативу о полной блокировке электронной почты, с которой производится рассылка спама, выдвинул сенатор Андрей Клишас. Он также предложил приравнять электронную почту к мессенджерам. Кроме этого, людей, которые осознанно рассылают спам или другие запрещённые сообщения, смогут привлечь к административному наказанию в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Аналогичная рассылка спама от юридического лица будет наказываться штрафом в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
Доработка должна коснуться понятия «организатор сервиса обмена сообщениями» и его толкования. Госдума согласилась с мнением авторов законопроекта, что данное нововведение поможет снизить число ложных террористических сообщений.
Инициативу о полной блокировке электронной почты, с которой производится рассылка спама, выдвинул сенатор Андрей Клишас. Он также предложил приравнять электронную почту к мессенджерам. Кроме этого, людей, которые осознанно рассылают спам или другие запрещённые сообщения, смогут привлечь к административному наказанию в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Аналогичная рассылка спама от юридического лица будет наказываться штрафом в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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