сообщает «Интерфакс».Госдума согласилась с мнением авторов законопроекта, что данное нововведение поможет снизить число ложных террористических сообщений.Инициативу о полной блокировке электронной почты, с которой производится рассылка спама, выдвинул сенатор Андрей Клишас. Он также предложил приравнять электронную почту к мессенджерам.Аналогичная рассылка спама от юридического лица будет наказываться штрафом в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.



