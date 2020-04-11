ИА «Ореанда-Новости». Как заявляет премьер-министр РФ Михаил Мишустин, было принято решение увеличить максимальный порог ипотечного кредита, при котором можно получить каникулярную отсрочку платежей.

Таким образом, для Москвы максимальный размер повысился до 4,5 млн руб., для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного округа — до 3 млн руб., для всех остальных регионов — до 2 млн руб. Ранее порог был одинаковым для всех и составлял 1,5 млн рублей.