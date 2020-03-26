26.03.2020, 08:44
Правительство РФ дало поручение приостановить авиасообщение со всеми государствами
ИА «Ореанда-Новости». Российским правительством было дано поручение Росавиации о приостановке чартерного и регулярного сообщения с другими государствами, заявлено в документе, который размещен на портале кабмина, уведомляет "Лента. ру".
Сообщается, что приостановлены не будут лишь рейсы, предназначенные для вывоза граждан РФ.
Пассажирские авиаперевозки будут приостановлены с двадцать седьмого марта.
Сообщается, что приостановлены не будут лишь рейсы, предназначенные для вывоза граждан РФ.
Пассажирские авиаперевозки будут приостановлены с двадцать седьмого марта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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