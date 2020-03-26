ИА «Ореанда-Новости». Российским правительством было дано поручение Росавиации о приостановке чартерного и регулярного сообщения с другими государствами, заявлено в документе, который размещен на портале кабмина, уведомляет "Лента. ру".

Сообщается, что приостановлены не будут лишь рейсы, предназначенные для вывоза граждан РФ. 

Пассажирские авиаперевозки будут приостановлены с двадцать седьмого марта. 